Tragedia a Bastia Umbra, muore dopo essere stata investita sui binari

BASTIA UMBRA – Tragedia sulla linea Foligno-Terontola martedì mattina all’altezza di Bastia Umbra. La circolazione ferroviaria è stata infatti sospesa temporaneamente a causa dell’investimento di una donna di 57 anni da parte dell’Intercity 580 in transito. La donna, di Bastia Umbra, ha perso la vita. In corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi prese in esame dagli inquirenti anche quella del suicidio. Trenitalia ha subito predisposto dei servizi sostitutivi con bus-navette fra le stazioni di Bastia Umbra e Ponte San Giovanni. In tarda mattina il traffico ferroviario è tornato alla normalità.