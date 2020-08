Tragedia a Bastia Umbra, giovane di 24 anni muore dopo una rissa: scattano le indagini

BASTIA UMBRA – Una vera e propria tragedia che si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Bastia Umbra, dove un ragazzo di di 24 anni Filippo Limini, residente a Spoleto, è morto al termine di una rissa. Secondo le prime ricostruzioni effettuate di carabinieri il fatto è avvenuto intorno alle 4 fuori da un noto locale dove aveva passato la serata. Due gruppi di giovani si sarebbero fronteggiati e il 24enne sarebbe poi stato investito da un’auto dove a bordo ci sarebbe stato l’altro gruppo di giovani. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Assisi, comandata dal tenente colonnello Marco Vetrulli. Gli inquirenti che stanno lavorando sul caso sono coordinati dal sostituto procuratore Paolo Abbritti. Secondo alcune indiscrezioni, alcuni giovani presenti stanotte sono stati portati in caserma, a Bastia e Assisi, per essere sentiti. Unica certezza del momento: sarà l’autopsia a stabilire le cause dalla morte del ragazzo. Sgomento e dolore del sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti: “Siamo vicini alla famiglia del giovane, vittima dello sconvolgente episodio accaduto questa notte a Bastia Umbra. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore”.

(Servizio in aggiornamento)