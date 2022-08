Trafomec, futuro sempre più incerto: sarà staccata la luce in azienda

PERUGIA – Futuro sempre più buio, in tutti i sensi, per i lavoratori della Trafomec di Tavernelle. L’azienda, che produce trasformatori, si vedrà togliere la corrente: arriverà martedì in azienda la società Hera, che gestisce l’erogazione.

In tutto questo, ci sono 70 lavoratori che attendono tre mesi e mezzo di stipendio. I sindacati hanno indetto un presidio, a cui sono state invitate le istituzioni.

Proprietà sparita nel nulla

Il problema più grande è che la proprietà è sparita nel nulla. Da quando lo stabilimento nel 2016 è passato passato alla InducTek Power, società guidata da Xiang Xiong Cao, l’imprenditore cinese è irrintracciabile e i diversi tentativi fatti per mettersi in contatto con lui sono andati a vuoto. Oltre alla proprietà sparita nel nulla, il pagamento degli stipendi è fermo ad aprile, i debiti ammontano a diversi milioni di euro e la cassa integrazione è scaduta. Si è anche pensato all’opzione del workers buyout, con diversi lavoratori pronti quindi a rilevare l’azienda, il cui stabilimento da qualche tempo è stato rilevato dalla Vetreria di Piegaro. Tutto però, dovrebbe passare attraverso la dichiarazione di fallimento. Intanto per un decreto ingiuntivo, probabilmente relativo ad alcune spettanze non pagate, sono stati bloccati i conti correnti dell’azienda ed i manager continuano a dimettersi.