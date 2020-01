Traffico di rifiuti e riciclaggio, in Umbria arresti e sequestri da parte dei carabinieri del Noe

PERUGIA – Dalle prime luci dell’alba di giovedì i carabinieri del Noe di Perugia stanno portando avanti una vasta operazione che ha condotto a diversi arresti e sequestri per svariati milioni di euro: il tutto su ordine del gip del tribunale di Perugia. Nel mirino dei militari un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare di pannelli fotovoltaici fittiziamente smaltiti. Tra i reati contestati ai componenti della presunta associazione a delinquere anche il riciclaggio, l’auto- riciclaggio e il traffico internazionale illecito di rifiuti. Secondo le prime informazione sarebbe stato disposto il sequestro di 12 società e relativi beni per un valore complessivo di circa 40 milioni.

(Servizio in aggiornamento)