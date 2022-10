Tra Regione e Amazon firmato l’accordo per sostenere i prodotti umbri nella sezione del made in Italy

Trecento imprese umbre

Sono più di 300 le piccole e medie imprese umbre che vendono su Amazon.it e nel 2021 hanno raggiunto oltre 6 milioni di euro in vendite all’estero. Oltre il 45% della selezione dei prodotti umbri su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Fashion e oltre il 15% nella categoria Food. La selezione di oltre 2.000 prodotti spazia dalle specialità enogastronomiche, come l’Olio Extravergine di Oliva 100% italiano estratto a freddo di Gnavolini Raccolta Sapore, il tartufo estivo intero 50g conservato in vaso, e il vino Sauvignon Blanc Castello della Sala Conte Della Vipera Umbria Igt, ai capi artigianali in Cashmere, come maglioni invernali da donna e sciarpe da uomo.

Cosa prevede l’intesa

L’intesa prevede anche un percorso di formazione gratuito, nell’ambito di Accelera con Amazon, che includerà un Bootcamp, vale a dire un corso intensivo gratuito, progettato da Mip Politecnico di Milano e tenuto online da Amazon, in collaborazione con Regione Umbria. Sarà aperto a 100 piccole e medie imprese e startup, con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online. I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Sarà inoltre organizzato un webinar dedicato alle imprese locali per far conoscere loro la vetrina Amazon Made in Italy come ulteriore strumento a supporto delle vendite dei propri prodotti. “Siamo convinti che la collaborazione tra settore pubblico e privato possa fare la differenza”, dichiara Anna Bortolussi, general manager Brand owner e seller success di Amazon.

La vetrina Made in Italy

La vetrina made in Italy di Amazon Con l’inaugurazione della vetrina dedicata ai prodotti tipici umbri, arriva a 15 il numero di percorsi regionali presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare i prodotti made in Italy delle piccole e medie imprese e degli artigiani italiani che vendono su Amazon. Ad oggi, la vetrina comprende oltre 1 milione di prodotti provenienti da 4.500 artigiani e pmi, ed è disponibile non solo per i clienti di Amazon.it, ma anche di Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.com, Amazon.co.jp e Amazon.ae. Amazon ha lanciato la nuova sezione regionale dedicata all’Umbria anche grazie al contributo che deriva dal più ampio “Accordo di collaborazione” con l’Agenzia ICE, per sostenere le piccole e medie imprese italiane aiutandole a digitalizzarsi e a vendere i prodotti locali sia in Italia che all’estero.