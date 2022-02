Tra i migliori vini italiani ci sono i rossi umbri: ecco la lista dei top uscita dalle guide più importanti

Caprai e Lungarotti

Per i rossi quindi nei primi 10 ci sono quasi tutti i vini più conosciuti, ma con alcune sorprese. Come quella che vede per la prima volta al settimo posto un Montefalco Sagrantino 25 anni di Arnaldo Caprai. Ed il Sagrantino 25 anni di Caprai lo ritroviamo anche nella top 10 dei primi vini italiani nel mondo che somma ai rating italiani quelli dei quattro maggiori critici internazionali. Nelle altre posizioni della top ten in sesta piazza c’è anche un’altra bandiera dell’enologia umbra, il Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2017 di Lungarotti. In posizione n. 4 anche un’altra icona del vino come il Montiano 2018 della Famiglia Cotarella: anche se rosso IGT che proviene dai vitigni merlot laziali è uno dei vessilli di casa Falesco, la cantina di Montecchio della famiglia Cotarella, e quindi con il cuore umbro.