Totti pranza ad Orvieto con Lucarelli: folla e selfies

ORVIETO– Giornata ad Orvieto per Francesco Totti, avvistato in compagnia dell’ex calciatore ed attuale allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. I due sono stati infatti fotografati durante una breve passeggiata per le vie della cittadina umbra, dove si sono fermati a pranzo in un ristorante del centro storico.

L’incontro tra i due ex calciatori sarebbe avvenuto per motivi di lavoro. L’ex capitano della Roma, oggi procuratore sportivo, avrebbe inoltre incontrato anche dei parenti che abitano in città. Nonostante la mascherina, la presenza di Totti non è passata ovviamente inosservata tra gli orvietani. In tanti l’hanno riconosciuto e fermato per chiedergli un selfie o scattargli una foto.