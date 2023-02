Toto-sindaco a Terni: ‘fuoco amico’ sul Latini-bis, poche idee ma confuse nel Pd. E gli altri…

TERNI – Sembrava già tutto disegnato ed invece a tre mesi dal voto a Terni lo scenario si rimescola. Non solo dentro al centro-destra ma anche negli altri partiti, che hanno tutt’altro che le idee chiare.

Ma andiamo con ordine. Leonardo Latini, sindaco leghista uscente, rischia di essere impallinato dal fuoco amico. Già la recente assemblea cittadina del Carroccio lo aveva messo di fatto in minoranza ma adesso il quadro diventa ancora più complesso perché potrebbe andare in scena un inedito asse tra l’ala leghista a lui contraria e Fratelli d’Italia. Obiettivo: mettere un esponente del partito di Giorgia Meloni sullo scranno più alto di Palazzo Spada. L’operazione avrebbe un senso ovviamente se si considera che i rapporti di forza sono cambiati e che già nel corso di questa consiliatura FdI ha chiesto ed ottenuto una poltrona in più.

Le avvisaglie si erano avute già lunedì durante la votazione di alcuni atti a firma leghista su cui FdI si è astenuta, ora le telefonate intercorse coi vertici di partito sembrano aver portato alla decisione di tentare l’all-in: il nome caldo è – sfumata l’ipotesi Elena Proietti – è quello dell’assessore al bilancio Orlando Masselli, ma c’è chi vorrebbe ripescare l’ex onorevole Alfredo De Sio, uno dei padri nobili del partito a Terni.

Non che l’alternativa sia tanto migliore, per Latini. Se infatti dovesse riuscire a spuntarla per la ricandidatura (o meglio: se dentro FdI dovesse prevalere la linea è che è meglio non esporsi in prima linea per non perdere consenso), il primo cittadino si ritroverebbe di fatto “commissariato”, con FdI che avrebbe il vicesindaco e quattro assessori, possibilmente di peso. A Latini resterebbe la riconferma di Benedetta Salvati, attuale vicesindaco, come assessore ai lavori pubblici. Forza Italia dovrebbe accodarsi, ma attenzione ai mal di pancia (si veda più sotto).

Pd, sinistra e M5S

Quanto alle altre forze, in campo, per adesso, l’unico ad aver svelato le carte è il Movimento 5 Stelle che schiererà il consigliere comunale Luca Simonetti. Correrà da solo o abbinato a qualcuno? Questo è tutto da vedere. Le minoranze sin qui a Terni sono sempre andate a braccetto, ma è improbabile che decidano di fare blocco tutte insieme. Europa Verde ha formalizzato l’accordo con Sinistra Italiana-Senso Civico, mentre l’ultimo incontro fra Pd e M5S è andato a vuoto.

Dem alla ricerca di un candidato nell’area civica, possibilmente un cattolico: circolava senza troppo entusiasmo a questo proposito il nome di Giuseppe Croce, docente di Economia alla Sapienza e vicepresidente diocesano dell’Azione Cattolica. Che però nessuno finora ha sondato. E soprattutto, è un nome più vicino al Terzo Polo, che sicuramente non correrà alleato col Pd. Incassati anche i rifiuti di alcuni esponenti del mondo associativo e delle professioni. E allora dunque su chi puntare? Nebbia fittissima, per ora, si può solo escludere che sia un uomo di partito: il nome di Fabio Paparelli, pure speso da una parte del partito, è tramontata, difficile che si punti sul pur da molti apprezzato segretario cittadino Pierluigi Spinelli, già candidato alla Camera. Qualcuno vorrebbe l’ex sindaco di Narni Francesco Derebotti, ma è più che altro una suggestione.

Possibile anche la presenza di uno o due candidati a sinistra del Pd (Unione Popolare, Partito Comunista).

Il Terzo Polo

Si diceva, il Terzo Polo. L’alleanza degli innovatori procede a passo spedito e venerdì, in occasione dell’arrivo a Terni dell’onorevole Guido Marattin, Italia Viva dovrebbe formalizzare l’adesione all’Alleanza promossa dall’associazione Cittadini Liberi e che vede già dentro Azione, CiviciX, l’ex candidato sindaco Andrea Rosati e la galassia liberale variamente composta (sicuramente l’ala di riferimento a Paolo Cianfoni, ex consigliere comunale di FI, probabilmente anche +Europa e i radicali ma c’è gran fermento attorno alla neonata Costituente Libdem).

L’obiettivo, come è noto, è fare da collettore per tutti coloro che non si riconoscono nei tre partiti principali e prossimamente partiranno una serie di iniziative pubbliche. Il candidato sindaco uscirà dalla società civile perché, come più volte è stato ribadito, “conta il programma che proponiamo e chi accetta di provare a metterlo in pratica”. Dunque si sceglierà a breve, ma senza affanno.

A proposito di questo, il citato Giuseppe Croce è fra coloro che hanno firmato il “Manifesto degli Innovatori”, proposto dall’alleanza. La confusione che regna nel Pd non può che fare bene al Terzo Polo, che potrebbe anche giovarsi di qualche scontento di Fi se l’asse del Comune dovesse spostarsi troppo a destra. Quindi attenzione, perchè potrebbe uscire un risultato importante al primo turno.

Alternativa Popolare

L’inchiesta in corso su Unicusano non distoglierà Stefano Bandecchi, che ha confermato la candidatura a sindaco. La segreteria comunale di Alternativa Popolare ha iniziato una serie di sondaggi, ma le vicende di attualità hanno abbassato di parecchio le quotazioni di un apparentamento: da escludere quello col Terzo Polo, resta da capire come evolverà lo scenario a destra, ma la sensazione è che Bandecchi proverà a correre da solo per “pesare” il consenso, anche alla luce dell’attualità.

A destra della destra

Da capire infine, i movimenti a destra del centro-destra. Alle politiche erano comparse alcune sigle legate ai no-vax (per esempio Italia Sovrana), ma è probabile che di questo se ne saprà di più a ridosso del voto.