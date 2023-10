Torna l’Araba Fenice: da Beethoven, Mastrini a Morricone, protagonista il pianoforte

TERNI – Dai grandi della classica, per arrivare ad Ennio Morricone passando per la follia creativa del pianista Maurizio Mastrini, i grandi virtuosi del sassofono e le sonorità da tutto il mondo. La ventisettesima edizione della stagione concertistica de L’Araba Fenice è pronta a partire. 13 appuntamenti, dei quali due doppi, fra Terni e Guardea.

La presentazione si è svolta alla sala Pirro di palazzo Carrara. Erano presenti il presidente dell’associazione Araba Fenice, Bruno Galigani, il consigliere comunale Massimiliano Marchetti, e il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi. Ad introdurre la conferenza un mini concerto. Al termine c’è stato un altro assaggio di musica classica accompagnata dai cioccolatini offerti dalla cioccolateria ternana Calvani.

Il programma

Dal 28 ottobre fino al 3 marzo 2024 a Terni e Guardea a salire sul palco saranno artisti di elevata caratura: non solo ricca di musica e di pianisti di assoluto livello, ma anche una Stagione che dona spazio ai giovani con i quattro sassofonisti del New time Sax Quartet che studiano al Conservatorio “G.Briccialdi”, la pianista Sofia Proietti e il violinista Domenico Masiello. Una stagione, sotto la direzione artistica di Moira Michelini, in cui il pianoforte sarà come sempre in primo piano.

Le composizioni abbracceranno sia il grande repertorio classico come per esempio “Le Variazioni Goldberg” pietra miliare del repertorio bachiano o il secondo Concerto per pianoforte e Orchestra di Chopin, le celebri Sonate di Beethoven, Schumann, Liszt e un intero recital monografico dedicato a Chopin; ed insieme a questi, saranno previsti programmi che guardano lontano, attraverso il jazz di Girotto e Trovajoli, il Tango di Piazzolla, le celebri arie di Rossini e Mascagni. Fino appunto al crossover del pianista perugino e alla conclusione con le musiche da film del maestro Morricone.

Gli eventi in dettaglio

Il taglio del nastro sarà con un doppio appuntamento il sabato 28 ottobre nella sala consiliare di Guardea e la domenica 29 ottobre all’Auditorium Gazzoli di Terni, entrambi alle 17.30. Ad inaugurare la Stagione sarà Serena Valluzzi, premiata al recente concorso pianistico Casagrande. Un doppio appuntamento sarà in collaborazione con la Fondazione “A.Casagrande”.

Il secondo concerto titolato Classic-All, sarà ospitato il 4 novembre alle 17.30 presso la sala consiliare di Guardea. Saranno Sofia Proietti e Domenico Masiello che proporranno un programma molto vario e di ampio respiro con opere di Mozart, Giuseppe Verdi, Bazzini, De Sarasate, Brahms, ed infine alcuni tangos di Astor Piazzolla. Questo sarà il primo di due concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio Briccialdi.

Chopin e il concerto per pianoforte e Orchestra. Sarà l’auditorium Gazzoli di Terni che il 12 novembre alle 17.30 farà da location allesecuzione del Concerto n.2 Op.21 del poeta del pianoforte. Ospite speciale il pianista Gianluca Luisi, che sarà accompagnato dall’Orchestra da Camera dei Talenti d’Arte, Diretti da Emanuele Stracchi.

Viva Bach! Le Variazioni Goldberg è questo il titolo del doppio appuntamento che verrà ospitato il 25 novembre presso la sala consiliare di Guardea e il 26 novembre, all’auditorium Gazzoli di Terni entrambi alle 17.30. Sarà Edoardo Bruni ad eseguire uno dei brani più celebri non solo del repertorio bachiano, ma della storia della musica.

Chopiniana, recital monografico con solo Opere del celebre Polacco, sarà nelle esperte mani del pianista Palmiro Simonini. L’appuntamento è per il 2 dicembre alle 17.30 presso la Sala Consiliare di Guardea.

Vicino al Natale spazio ancora ai giovani esecutori. Il 16 dicembre alle 17.30 presso la sala consiliare di Guardea ospiti il New Time Sax Quartet, quartetto composto da Marco Mari al sax soprano, Jacopo Cento al sax alto, Samuele Giuliobello al sax tenore e Giacomo Pieri al sax baritono. Tutti musicisti che studiano al Conservatorio Briccialdi.

L’anno nuovo si aprirà il 7 gennaio alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni con “Dall’Opera al Cinema” con Trio In3cci composto da Antonio Carretta alla Tromba, Vincenzo Raddato alle percussioni e Nazario La Piscopia al pianoforte.

Per il decimo appuntamento spazio al Quartetto Fassetta, composto da una intera famiglia di musicisti il 21 gennaio alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni con Musica senza confini.

E poi a febbraio si inizia con l’amore e la magia del mese degli innamorati. Si inizierà il 4 febbraio all’auditorium Gazzoli alle 17.30 con i concerti di San Valentino. Ad aprire sarà Paolo Scafarella con i Capolavori di virtuosismo.

La domenica 18 febbraio all’auditorium Gazzoli di Terni alle 17.30 per i concerti di San Valentino sarà ospite il famoso pianista-compositore Maurizio Mastrini che presenterà il suo ultimo Cd

Chiusura della Stagione con Ennio Forever, un grande omaggio a Ennio Morricone. Domenica 3 marzo all’auditorium Gazzoli di Terni. Ospite il Trio Giachini-Nova-Kim con Giuseppe Nova al flauto, Luigi Giachino al pianoforte e con la partecipazione di San Eun Kim Soprano di origini coreane. dal titolo “Baci”. Il concerto è inserito nel tour mondiale che Mastrini sta eseguendo da oltre sei mesi.

Il concorso

Tornerà anche il concorso “Scrivi di Note. Disegna la tua Musica”. Due Bandi per gli Istituti Comprensivi “G.Oberdan” e “G.Marconi” di Terni, per la Scuola “G.Matteotti” di Terni, per l’Istituto Comprensivo “A.Vera di Amelia e l’Istituto Comprensivo “Attigliano-Guardea. Araba Fenice mette in palio mille Euro di premi per il solo acquisto di libri scolastici per i migliori elaborati scritti o disegnati, dagli alunni che seguiranno mediamente tre concerti a scelta nella 27. Edizione ed a seguito dell’ascolto in sala, dovranno scrivere o disegnare tutte le loro emozioni e sensazioni suscitate dai concerti seguiti.