Torna “In Italy”, il festival delle culture del cibo e dell’ospitalità a cura dell’Università per Stranieri

PERUGIA – Torna “In Italy”, il festival delle culture del cibo e dell’ospitalità promosso dall’Università per Stranieri di Perugia. Nato nel 2019, il festival rappresenta uno degli eventi collegati al corso di laurea “Made in Italy, cibo e ospitalità” (MICO), l’innovativa triennale dell’Università per Stranieri di Perugia, che – unica in Italia – unisce due classi di laurea e due aree culturali e professionali: quella delle produzioni tipiche (con particolare attenzione all’agroalimentare) e del turismo.

Il programma

Il programma di “In Italy” si sviluppa in tre intense giornate, dal 4 al 6 maggio, e prevede un evento posticipato e conclusivo il 27 maggio, con la presenza (ore 16) a Palazzo Gallenga il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.

Le giornate del 4 e del 5 si svolgeranno nell’aula magna di Palazzo Gallenga con conferenze e interventi che andranno dal turismo gastronomico alla sostenibilità nella ristorazione, dal cibo come strumento di rilancio dei territori terremotati alla letteratura di viaggio, dalla rete internazionale dei mercati contadini alla produzione del cioccolato, dalla storia dell’alimentazione a quella del vino.

Molti gli ospiti che vi parteciperanno, a partire dalle 9.30 di mercoledì 4 maggio: Roberta Garibaldi, Amministratore Delegato di Enit e Direttrice dell’Osservatorio per il Turismo enogastronomico, in collegamento video Cristina Bowerman, chef entrepreneuse e Presidente Ambasciatori del Gusto, Annalisa L. Cavaleri, giornalista e docente di Antropologia del cibo (Università IULM di Milano), Tiziana Primori, Presidente FICO EatalyWorld, Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia, Fabiana Cacciapuoti, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e consulente scientifica di Casa Leopardi, Stefano Mangioni, Segretario Generale dei Parchi Letterari, Francesca Masi, Responsabile del progetto “700 Viva Dante” del Comune di Ravenna, Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate, Carmelo Troccoli, Coordinatore mondiale della WFMC, Alberto Capatti, Storico dell’alimentazione e della gastronomia, Allen J. Grieco, Professore Emerito Harvard University Center of Italian Renaissance Studies-Villa I Tatti, Nicola D’Auria, Presidente nazionale del movimento Turismo del Vino, Giovanni Dubini, Presidente movimento Turismo del Vino dell’Umbria, Massimo Sepiacci, Presidente Umbria Top Wines.

Il 6 maggio è prevista una giornata a Scheggino riservata agli studenti dell’Università per Stranieri e dedicata al mondo del tartufo. Le attività in programma sono organizzate in collaborazione con Urbani Tartufi e prevedono anche l’incontro con la realtà dell’albergo diffuso “Torre del Nera”.

Studio e raccordo fra studenti

“In Italy”– spiega Giovanni Capecchi, presidente del MICO – rappresenta un importante momento di studio e raccordo col territorio per l’Università per Stranieri, per il corso di laurea MICO e per tutti i nostri studenti, italiani e stranieri. In questa edizione 2022 si avrà modo di conoscere alcune realtà aziendali ed alcuni esperti di cibo e turismo di prestigio internazionale, ed inoltre la diretta streaming consentirà di seguire l’iniziativa anche agli studenti delle scuole superiori che non avranno modo di parteciparvi”.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito previa iscrizione.