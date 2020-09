Torna in aereo da Tirana con la valigia piena di prodotti Chanel e Louis Vuitton

PERUGIA – E’ stato fermato dagli uomini dell’Agenzia delle Dogane il passeggero arrivato all’aeroporto San Francesco da Tirana con borse, marsupi e tracolle, realizzati riproducendo i modelli e i marchi delle due case di moda francesi. In breve, anche con l’aiuto della Guardia di Finanza, la merce è stata verificata, passando anche al vaglio di personale Louis Vuitton e Chanel, che hanno confermato come si fosse di fronte a imitazione di merce che se originale avrebbe avuto un valore commerciale complessivo di 25 mila euro. Gli undici prodotti sono stati quindi sequestrati, mentre il viaggiatore di nazionalità albanese atterrato a Perugia denunciato per detenzione e possibile commercio di prodotti contraffatti.