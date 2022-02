Torna il concorso internazionale San Valentino Arte: omaggio a Piet Mondrian

TERNI – Torna il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea ‘San Valentino Arte 2022’, ideato e coordinato da Maela Piersanti con la direzione artistica di Franco Profili.

Il tema scelto per la nona edizione è “Amore che viene, Amore che va” con l’omaggio all’artista fondatore del Neoplasticismo Piet Mondrian, in occasione dei 150 anni dalla nascita. Il San Valentino Arte 2022 è dedicato all’artista ed amico Marco Collazzoni, musicista ed artista ternano che ha dedicato la propria vita all’incontro tra diverse forme d’arte, il quale dalla precedente edizione presta il proprio nome per il Premio Marco Collazzoni.

L’evento si svolgerà dal 12 al 27 febbraio nelle prestigiose Sale della Collezione Permanente del Museo Diocesano e Capitolare di Terni, via XI Febbraio, 4.

Il Concorso inaugurerà sabato 12 febbraio alle ore 17.30 nel rispetto delle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria.

I partecipanti all’evento

Vi prendono parte tanti artisti provenienti, oltre che dall’Italia, da Russia, Germania, Bulgaria e Polonia: Matteo Agliani, Alena Aleksandra Lesnykh, Guido Angeletti, Angela Avenoso, Anna Battaglia, Daniela Bini, Dalida Borri, Beatrice Botondi, Marusya Boycheva, Simona Campanella, Valentino Carboni, Roberta Ceccarelli, Malgorzata Chomicz, Antonella Colangelo, Bruna Cordiani, Graziella Crudelini, Massimo Federici, Nohora Garcia Pena, Fabio Grassi, Emanuele Grilli, Alessandra La Chioma (Lale), Giorgio Lambertucci, Paolo Leonelli, Massimo Lesina, Lo Zoo di Simona, Renzo Lunetta, Michela Magnatti, Pierina Malatesta, Teresa Mancini, Elio Mariucci, Simona Marzio, M. Cecilia Mecucci, Roberto Michelini, Migilibi, Attilio Moresi, Barbara Novelli, Maria Passadore, Massimo Pelagagge, Laura Priami, Michele Proietti (Lupo), Raf, Marina Raimondi, Mauro Rosignoli, Anna Rita Rossetti, Lorella Sabbatini, Fausto Segoni, Anita Sideri, Simonetta Sinibaldi, Chiara Sposini, Roberto Stentella, Laura Tambone, Marco Turilli, Simone Vannelli, Irene Veschi, Eleonora Vignaroli, Heinz Justus Vollweiler, Anna Rita Zoffoli.

La giuria

Le opere in concorso saranno giudicate da una commissione tecnica composta da:

Ugo Antinori – Artista; Don Claudio Bosi – Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Terni; Monica Cerneschi – Storica dell’Arte; Isabella Cruciani – Storica dell’Arte; Arianna Gabrielli – Storica dell’Arte e Curatrice; Graziano Marini – Artista ed Operatore Culturale

Fulvia Pennetti – Direzione Istruzione e Cultura del Comune di Terni; Franco Profili – Artista ed Operatore Culturale; Davide Silvioli – Storico e Critico d’Arte Contemporanea; Paolo Carnassale e Giulia Ripandelli – Artisti Vincitori dell’edizione 2020; Valeria Alessandrini – Dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, Senatrice membro della 7. Commissione Cultura

Ma il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea ‘San Valentino Arte 2022’ è anche tanto altro: “Versetti pandemici”, “L’importanza del ruolo della ricerca”, “Con Mondrian … alla scoperta del regno di armonia”, “San Valentino e San Francesco”, “I linguaggi dell’Amore”, “Scuola al Museo”, “Servizi e attività della SII”, “Accendi il cuore per l’epilessia”, “Immagini di febbraio”. Tante iniziative, per tutte le età, nel segno dell’Amore