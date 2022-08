Torna il Cantagiro: a Narni la finale regionale del concorso

NARNI – Sabato 27 Agosto alle ore 21.30 a Narni Scalo è in programma la finale regionale del Cantagiro in cui si esibiranno gli artisti umbri e delle aree limitrofe, che nel mese di Settembre, saranno impegnati a Tivoli per la Fase Nazionale del concorso.

L’evento, organizzato svolgerà in Piazza Comencini, nello spazio verde antistante il ristorante Scalo 82.

Le iscrizioni all’edizione 2022 del concorso più itinerante d’Italia saranno aperte fino al 12 Agosto.

Sul palco, oltre ai concorrenti, delle varie categorie ( baby, junior, interpreti, rap, cantautori e new voice) saranno presenti ospiti, musicali e non solo, con la Tribute Band Ufficiale dei Nomadi, “Opera Nomade”, che accompagnerà la serata finale con alcuni intramontabili successi della musica italiana.

“Lo spirito del Cantagiro – sottolineano gli organizzatori- è quello di valorizzare i talenti emergenti e di non lasciarli soli. C’è voglia di tornare ad esibirsi dal vivo, di tornare a calcare palchi ed il numero degli eventi dell’estate 2022 lo sta dimostrando. Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di fare esperienza e di confrontarsi con chi ha la loro stessa passione. Negli anni abbiamo avuto modo di vedere tanti ‘nostri’ artisti, calcare palchi di rilevanza nazionale, da Amici, X Factor, Castrocaro, passando per Prodigi, Sanremo Young”.

“Il Cantagiro – aggiunge Alessandro Cavalieri, il direttore artistico della manifestazione in Umbria – va visto come un’opportunità per farsi notare dagli addetti ai lavori. Siamo fautori del concetto di ‘gavetta’ perché quello musicale è un lavoro, e presuppone impegno, studio, costanza e determinazione, come qualsiasi altro mestiere.Senza demonizzare il web e i social, che sono degli strumenti necessari, è utile, secondo noi, tornare a fare musica, come si faceva un tempo, partendo dalla cantina, fino ad arrivare di fronte ad un pubblico vero, mettendo il virtuale al servizio dell’arte e non viceversa. Credo sia più soddisfacente ricevere un applauso che un like”

Come partecipare.

Confermati i media partner locali che seguiranno da vicino tutte le fasi del concorso, mentre i partner nazionali saranno: Radio Italia Anni 60, Mio, Vip, Eva 3000, 2 Due Righe.com, Rcs Radio

L’organizzazione regionale sarà curata dall’Associazione Culturale “La Sosta” di Terni.

Per info ed iscrizioni mandare un’email a ilcantagiroumbria@gmail.com, chiamare il 340 1117940, cercare su Facebook il gruppo “Il Cantagiro Umbria”, oppure andare sul sito www.ilcantagiro.com

Di seguito il link diretto per l’iscrizione Iscrizioni – Il Cantagiro