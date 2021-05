Torna Eurochocolate ma lascia il centro storico di Perugia

PERUGIA – Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 per la pandemia, torna Eurochocolate ma lascia quest’anno il centro storico di Perugia e si trasferisce al centro fieristico di Umbriafiere per l’edizione 2021, dal 15 al 24 ottobre. In attesa del ritorno, nel 2022, nel capoluogo umbro. Gli organizzatori della kermesse spiegano che la scelta, presentata alla Regione e al Comune di Perugia, “nasce dell’esigenza di mettere in scena un’edizione, a suo modo straordinaria, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore fieristico”.

Evento simbolico Un evento “simbolico” si terrà comunque in Piazza IV Novembre, “a testimoniare il forte legame con quella che ogni anno a Ottobre si trasforma in una vera e propria capitale del cioccolato”. Simbolo dell’edizione 2021 sono delle scatole in latta colme di cioccolatini, crema spalmabile, tavolette, con “l’ironica frase” “Ne abbiamo piene le scatole”. Nel 2022 Eurochocolate tornerà a Perugia con una doppia edizione, dal 7 al 10 aprile, a ridosso di Pasqua, con “A passo d’uovo”, mentre dal 14 al 23 ottobre si terrà la tradizionale dieci giorni con il consueto format.