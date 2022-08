Torna Braciami Festival: a Terni tutto il meglio della carne grigliata

TERNI – Lasciati prendere dalla fame, accompagnato dall’immagine di un mega panino farcito che accende la passione per il cibo è il claim scelto per l’ottava edizione di Braciami Festival, evento dedicato al mondo della cottura alla brace e al cibo di strada. L’appuntamento da annotare in agenda è dal primo al 4 settembre. Anche questa edizione verrà ospitata all’interno del parco Piscine dello Stadio perchè l’attuale gestore vuole offrire ai ternani la possibilità di trascorrere 4 serate all’insegna del divertimento, dell’ottimo cibo e della buona musica.

La kermesse ideata e organizzata da Eventi.com con Feed’N’Food, proporrà, al pubblico un evento rinnovato e ancora più ricco con speciali aree gastronomiche e tanta musica. Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna lo street food con 15 truck dove poter gustare specialità gastronomiche provenienti da svariate regioni della penisola come ad esempio le olive ascolane o fritti di mare. Dopo l’edizione dello scorso anno che ancora aveva restrizioni a causa del Covid quest’anno si è tornati alla “normalità”. Dunque spazio anche all’area della braceria dove si potranno gustare carni di tutti i tipi cotti alla brace accompagnate da speciali contorni. Il tutto sarà accompagnato dalle birre artigianali o da un buon bicchiere di vino selezionato dalle migliori cantine italiane e locali. Le serate verranno animate da concerti e spettacoli. Spazio, come ogni anno, anche ai bambini con animazione a tema Toy Story, angolo giochi e intrattenimento.

Il claim dell’evento

“Il claim ‘Lasciati prendere dalla fame’ – spiega Andrea Barbarossa, organizzatore dell’evento – lo abbiamo scelto per far capire a tutti coloro che vorranno trascorrere una serata al Braciami Festival che potranno scegliere tra il cibo di strada con i truck, ma anche sedersi a tavola per gustare un’ottima grigliata. Poi abbiamo anche voluto scherzare sul fatto che ormai la prova costume è passata e quindi si può dare spazio alla gola. Tornando seri quest’anno il nostro obiettivo è offrire nei quattro giorni un evento in cui si può tornare a stare insieme con il buon cibo, la musica e il divertimento. Noi dal primo al 4 settembre siamo all’interno del parco Piscine dello Stadio e vi aspettiamo per tanti peccati di gola”.

Gli orari della manifestazione sono: giovedì primo settembre e venerdì 2 dalle 18 alle 24; sabato 3 e domenica 4 settembre dalle 11 alle 24. Dunque si potranno gustare cibi di strada anche a pranzo.

Tutti gli aggiornamenti della manifestazione e le modalità di partecipazione si potranno seguire sulla pagina facebook Braciami Festival.