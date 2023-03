Torna a Narni l’antico libro ‘La caduta del Velino nella Nera’: era stato rubato nel 2009

Settecentina

Si tratta di una settecentina, intitolata “La caduta del Velino nella Nera presentata a N.S. Pio Sesto da Francesco Carrara segretario del Concilio”, edita a Roma nel 1779 e il cui autore è lo stesso cardinale Carrara. Il volume, del quale esistono in circolazione più copie alcune delle quali conservate in altre biblioteche storiche, è stato valutato sul mercato antiquario circa 1.500. Tratta dell’incarico che papa Clemente VIII conferì all’architetto Giovanni Fontana, affinché venisse studiato e definitivamente risolto il problema dell’impaludamento della Piana reatina attraverso la costruzione di un ponte, che potesse regolare il passaggio dell’acqua e impedire, in tal modo, le rovinose piene del fiume Velino che, stagionalmente, interessavano la sottostante valle del Nera. La pubblicazione recuperata all’ultima pagina conserva ancora l’immagine ripiegata di una topografia che riproduce l’alveo del fiume Velino sino al “salto” della Cascata delle Marmore nel fiume Nera. L’attività d’indagine, che ha consentito di recuperare anche altre opere bibliografiche di dubbia provenienza e per le quali sono in corso le verifiche, ha preso avvio da uno dei tanti controlli amministrativi svolti dai militari dello specializzato reparto dell’Arma dei carabinieri.