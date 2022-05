Torgiano, vendono pellet ad un euro al sacco: due denunce per truffa

TORGIANO – Vendono online pellet a 1 euro, ma è una truffa. A denunciare il fatto una signora di Torgiano che, allettata dal prezzo vantaggioso di un annuncio pubblicato su di un sito, aveva contattato il venditore per accordarsi sulla spedizione di numerosi sacchi di pellet. Concordato il prezzo aveva effettuato una ricarica di 240 euro su una postepay, ma senza ricevere la merce in cambio. Il venditore si è reso irreperibile, e quindi la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono riusciti ad identificare i due presunti autori della truffa (residenti in Campania) che sono stati denunciati.