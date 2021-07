Torgiano, muore a 78 anni l’ex sindaco Marcello Nasini

TORGIANO – E’ morto nella giornata di sabato, a 78 anni, Marcello Nasini ex sindaco di Torgiano e vicepresidente di Anci Umbria. A dare la notizia è stato un post sui social del Comune di Torgiano. “A nome mio e di tutta la Giunta regionale dell’Umbria le più sincere condoglianze alla famiglia Nasini per la scomparsa del caro Marcello”, ha dichiarato la presidente Donatella Tesei. A esprimere cordoglio anche il presidente dell’associazione dei sindaci dell’Umbria, Michele Toniaccini: “Nasini era un uomo straordinario che ho avuto il piacere di conoscere e stimare per le sue doti politiche e umane. Si è sempre messo a disposizione della comunità con passione, generosità e determinazione. E sempre stato pronto a collaborare e a confrontarsi con i suoi colleghi. Aperto e dalle vedute ampie”.

Squarta “Con la scomparsa di Marcello Nasini perdiamo una figura di primissimo piano sia in ambito sociale, economico che in quello difficile della pubblica amministrazione”, dichiara il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta esprimendo il suo cordoglio alla famiglia.