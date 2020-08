Torgiano, bambino rischia di soffocare in auto, la Polizia scorta la famiglia in ospedale

TORGIANO – Un bimbo a rischio di vita, perchè non riesce a respirare ed ha perso i sensi. Ma la storia è a lieto fine grazie a due pattuglie della Polizia Stradale di Todi che all’altezza di Torgiano hanno aiutato la coppia di genitori a salvare la vita del loro bimbo di 4 anni.

Due pattuglie si trovavano all’altezza di Torgiano quando, durante un accertamento in un’area di servizio, hanno notato un’auto entrare per fermarsi vicino a loro. All’interno c’erano un bambino di quattro anni incosciente ed in preda alle convulsioni, con la mamma in lacrime. I quattro di pattuglia hanno attivato il dispositivo di massima urgenza: è stata subito richiesta un’ambulanza ma, considerato che il piccolo non respirava, la Stradale ha deciso di scortare i genitori verso l’ospedale di Perugia

Un coordinamento fra le due pattuglie, il 118 e l’auto dei genitori ha consentito il lieto fine: le pattuglie hanno intercettato l’ambulanza a San Vetturino e in totale sicurezza gli hanno consentito di procedere con le prime cure. Quindi la corsa in ospedale, dove il piccolo è stato aiutato a tornare a respirare, per la gioia dei genitori e degli agenti.