Toniaccini eletto all’unanimità presidente Anci

PERUGIA – È Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e attuale facente funzioni, il nuovo presidente di Anci Umbria. E’ stato eletto all’unanimità nella 12/a assemblea congressuale dell’associazione dei comuni umbri che si è svolta per la prima volta della sua storia in modalità virtuale (diretta streaming sulla pagina Facebook di Anci Umbria). Preceduta anche da un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime del Covid. E proprio l’impegno dell’Anci durante l’emergenza sanitaria è stato uno dei temi centrali toccati durante l’incontro. Con il neopresidente Toniaccini che ha ricordato come sia “prioritario” intervenire sugli effetti della pandemia. “Anci Umbria – ha detto – dovrà sempre più interloquire con le altre Istituzioni, a cominciare dalla Regione, e con il mondo esterno, costruire nuovi rapporti, collegando l’associazione con le altre realtà, pubbliche e private, con i principali soggetti che concorrono alla definizione delle nostre comunità”. Anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha fatto riferimento nel suo intervento alla “coesione istituzionale” e al “raffronto costruttivo” come elementi cardine nel rapporto tra l’Anci e la Regione Umbria. All’incontro è intervenuto anche il presidente di Anci nazionale, Antonio Decaro.