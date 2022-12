Tommaso Sabatini nuovo presidente provinciale ternano di Arci

TERNI– Nei giorni scorsi si è riunito il nuovo consiglio provinciale di Arci Aps Comitato Provinciale Terni, eletto dall’ultimo Congresso svoltosi al Parco di Narni Scalo il 29 ottobre. Il consiglio ha eletto come nuovo Presidente Tommaso Sabatini, 42 anni, attualmente responsabile dei Circoli di Arci Terni al posto di Francesco Camuffo che rimane Presidente di Arci Solidarietà Terni.

L’impegno del comitato ternano sarà caratterizzato nei prossimi mesi da una maggiore attenzione ai Circoli, molto colpiti dalla pandemia e dal caro bollette, in vista anche degli adempimenti richiesti dalla nuova Legge del Terzo Settore. Inoltre, ARCI Terni nei prossimi mesi organizzerà una “Conferenza programmatica” per organizzare il lavoro in sinergia di Circoli e Comitato per i prossimi anni, con un occhio anche alle realtà locali con le quali collaboriamo da anni e con i nostri progetti di accoglienza e integrazione, progetti che hanno consentito alla nostra Associazione di crescere e far conoscere diverse realtà presenti nel territorio.