Tokyo, male la scherma italiana: non passano Foconi e Santarelli

ROMA – Tokyo amara per la scherma italiana. Il ternano Alessio Foconi, tra i favoriti per il successo, è stato eliminato negli ottavi di finale del fioretto individuale alla Makuhari Messe Hall: il 31enne del Circolo Scherma Terni e dell’Aeronautica Militare aveva iniziato bene contro il tedesco André Sanità nei sedicesimi (15-8), quindi l’inatteso ko con l’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-3. Ora Foconi potrà rifarsi nella gara a squadre. Delusione anche per il 28enne di Foligno Andrea Santarelli che domenica è stato sconfitto dall’ucraino Ihor Rejzlin.