Tokyo 2020, Santarelli sfortunato: è solo quarto nella Spada individuale

TOKYO- Delusione immensa, per una finale da medaglia giocata punto a punto e persa nel finale contro un avversario durissimo, ma ampiamente alla portata. Il folignate Andrea Santarelli, già medaglia d’argento a squadre a Rio, vede sfumare il sogno di una medaglia individuale nella spada e chiude quarto, sconfitto nella finalina dall’ucraino Igor Reizlin 15-12, in rimonta.

Aveva eliminato in sequenza il russo (sotto bandiera del suo comitato, vista la squalifica del Paese per doping) Sergey Khodos per 15-10, il francese Alexandre Bardenet 15-11 e il giapponese Masaru Yamada 15-13 fino alla sconfitta in semifinale contro il campione del Mondo Gergely Siklósi 10-15. Ora per lui la gara a squadre, stanotte invece, il ternano Foconi in gara nel fioretto.