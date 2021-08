Tokyo 2020, Menciotti stecca la prima gara: niente accesso alla finale

TOKYO – Comincia male la paralimpiade di Riccardo Menciotti. Il nuotatore ternano, in gara nella categoria S10 dopo l’amputazione di una mano per un incidente sul lavoro, ha chiuso solo undicesimo la sua batteria di qualificazione alla finale sui 50 stile libero, con il tempo di 25.59 non riuscendo a centrare la qualificazione alla finale.

Menciotti potrà rifarsi nella seconda gara prevista il 28 agosto, i 100 stile. Il 31 agosto il ternano tornerà in acqua nei 100 farfalla e poi il 2 settembre nella “sua” gara, i 100 dorso. Per chiudere il 3 settembre nei 200 misti.