Tokyo 2020, Menciotti settimo nella finale dei 100 delfino: “Ho sentito Terni che tifava”

TERNI – La paralimpiade di Riccardo Menciotti porta finalmente un risultato di prestigio. Il ventitreenne nuotatore ternano, che è a Tokyo con la compagna Alessia Scortechini, medaglia d’oro in staffetta, dopo due gare negative trova la soddisfazione di una finale, quella del 100 delfino.

Terzo nella sua semifinale, Menciotti è entrato in finale con l’ultimo tempo ed alla fine ha chiuso settimo con il tempo di 58.65 in una gara che ha visto l’altro italiano Stefano Raimondi chiudere secondo alle spalle del fenomeno ucraino Krypach

Grazie a Terni. Parlando ai microfoni di Rai Sport Menciotti si è detto soddisfatto solo a metà: “Il tempo è quello che mi attendevo, forse speravo di fare un decimo di meno, ma ho sbagliato la prima parte: sono partito con troppa foga, preso dall’atmosfera, anche perchè era la mia prima finale. Essere qui è sicuramente un privilegio, ma abbiamo lavorato tanto per questo e quindi uno si aspetta sempre di fare meglio”.

Poi un accenno a chi tifa per lui da casa: “C’è la mia famiglia che ha tifato per me, il mio nipotino di un anno e mezzo, ma anche la mia città Terni che non è molto grande, ci si conosce tutti ed è stato bello sentire il loro tifo, anche se a distanza e sui social”

Le altre gare. Dopo i 50 stile libero, i 100 stile libero ed i 100 delfino, Menciotti sarà di scena il 2 settembre sui 100 dorso ed il giorno dopo nei 200 misti.