Tokyo 2020, l’Umbria Olimpica delude con Foconi, ora tocca alle ‘farfalle’ con la spoletina Duranti

TOKYO- Altra cocentissima delusione per l’Olimpiade degli umbri. Alessio Foconi, numero uno del mondo nel fioretto, dopo l’uscita al primo turno nel singolo, è stato eliminato ai quarti di finale nella prova a squadre.

Disfatta epica per Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola che ha sostituito l’infortunato Andrea Cassarà: 45-44 dal Giappone, con gli azzurri che si sono fatti rimontare 7 punti in un solo assalto. L’Italia, come la Germania ha poi rinunciato a presentarsi in pedana per la finale per il quinto posto, dopo aver sconfitto l’Egitto nella finalina di consolazione.

All’Umbria rimane una sola atleta da medaglia: è quella per la quale combatterà la squadra di ginnastica ritmica che domenica per la gara a squadre, vedrà in gara con la Nazionale anche la spoletina Agnese Duranti insieme a Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean. In settimana parte anche il karate con il dt ternano Claudio Guazzaroni