Tokyo 2020, il record di medaglie Azzurre parla ternano: Busà è d’oro nel karate del dt Guazzaroni

Soltanto ieri lo straordinario bronzo di Viviana Bottaro. Oggi l’oro meraviglioso nel kumite di Luigi Busà. L’Umbria si prende il primo oro olimpico di questa edizione: il direttore tecnico della nazionale di karate è infatti il ternano Claudio Guazzaroni, titolare a Terni di una società di karate e da quest’anno anche alla guida dell’arte marziale azzurra.

Dopo aver battuto per 3-0, in semifinale, l’ucraino Stanislav Horuna, il 33enne siciliano si ritrova contro l’azero Rafael Aghayev, non certo il primo venuto (cinque ori mondiali, quattordici titoli europei nel suo palmarès).

Busà gestisce l’incontro, però, al meglio delle proprie potenzialità, soprattutto nell’evitare colpi vincenti da parte dell’avversario: e al minuto 1’42” arriva la svolta, con il pugno vincente dell’azzurro che vale il punto che, alla fine, deciderà un match terminato proprio sull’1-0. Con questo risultato l’Italia batte il record di medaglie ai Giochi, 37 che diventeranno poco dopo 38 con lo straordinario oro della 4.x100

Per l’Umbria, dopo le delusioni della scherma, terza medaglia, contando anche l’argento di Diana Bacosi nello skeet. E non è finita. Ci sono ancora le farfalle della ritmica.