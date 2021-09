Todi, tutto pronto per ‘Umbria Cinema Festival’: tanti ospiti e appuntamenti

TODI – Un nuovo festival come “modo unico per fare cultura di cinema, per far incontrare chi fa il cinema e chi lo vede”: ad annunciare così l’imminente prima edizione di ‘Umbria Cinema Festival’, in programma a Todi dal 17 al 19 settembre, è stato giovedì mattina il regista Paolo Genovese, presidente dell’Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 che realizza il festival insieme alla Regione Umbria e il Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium. Erano presenti, tra gli altri, anche Cristina Priarone, presidente Italian Film Commission e direttore artistico, l’attrice Madalina Ghenea, madrina del festival, l’attore Marco Bocci e Christian De Sica, il quale sarà protagonista con uno spettacolo-evento dal titolo “Una serata tra amici”.

La giuria