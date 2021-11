Todi, tre lavoratori in nero percepivano il Reddito di cittadinanza: chiuso un locale

In particolare il gestore è stato denunciato per aver omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori, di non aver distribuito i dispositivi di protezione e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle caratteristiche previste. Gli altri tre soggetti sono stati deferiti per lavoro in nero e per aver percepito indebitamente, nell’anno in corso, il Reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 16 mila euro. Al termine delle verifiche effettuate sono state contestate altre violazioni amministrative e ammende per un totale di 30 mila euro nonché ulteriori irregolarità inerenti alle violazioni in tema di Covid.