Todi, nella notte svaligiano una banca dandogli l’assalto con un carro attrezzi

TODI – Nella notte tra sabato e domenica, i ladri hanno preso di mira la sede di Pantalla del Credito cooperativo Umbria-Toscana. Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre banditi a bordo dei veicolo per il recupero di mezzi in avaria hanno assaltato la banca, riuscendo a portare via buona parte dello sportello automatico compresa la cassaforte caricata di contanti per il weekend. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino ed è stato segnalato anche dai residenti che abitano nei piani superiori della filiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Todi che hanno avviato le indagini del caso. Ancora incerto a quanto ammonta il bottino.