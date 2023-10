TODI – Lunedì pomeriggio rapina ai danni della filiale BPER in via Tiberina a Pantalla, in prossimità dell’orario di chiusura. Due soggetti a volto coperto e armati con un taglierino e un punteruolo, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito, minacciando i presenti, il personale dipendente e i clienti sono stati privati dei telefoni e rinchiusi in una stanza, e portandosi via i soldi presenti nella cassaforte ad apertura temporizzata, di cui evidentemente conoscevano bene funzionamento e meccanismi.

Il bottino

La prima stima del bottino sarebbe superiore a 50 mila euro. I malviventi sono poi fuggiti dalla scena e non risultano persone rimaste ferite in seguito all’azione criminale. Sul posto, per avviare le indagini di concerto con l’autorità giudiziaria di Spoleto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Todi. Al vaglio, oltre alle testimonianze, le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.