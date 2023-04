Todi, posata la prima pietra del distaccamento dei Vigili del fuoco

TODI – Posata la prima pietra del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Todi. La cerimonia si è svolta mercoledì in località Crocefisso, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi e del provveditore interregionale alle opere pubbliche Giovanni Salvia. A fare gli onori di casa, il sindaco Antonino Ruggiano. “Questo momento – ha detto – è atteso da 41 anni, dal rogo del palazzo del Vignola in cui morirono 36 persone”. Proprio ieri è stata ricordata la tragica ricorrenza del rogo che interessò la fiera antiquaria che si celebrava a Todi proprio nell’ultimo giorno di svolgimento. “Da allora – ha aggiunto il sindaco – abbiamo sognato questo momento”.

Nuova struttura funzionale

Il sottosegretario Prisco ha evidenziato “l’importanza della nuova struttura che sarà funzionale per l’intera media valle del Tevere e quindi anche per i comuni intorno. Todi”. Prisco ha poi sottolineato la necessità di “lavorare costantemente sulla cultura della sicurezza e della prevenzione, dobbiamo far sì – ha aggiunto – che le tragedie non accadono”. “Sarà una delle sedi migliori che abbiamo progettato e che ora realizzeremo” le parole di Parisi. “Sarà una struttura che verrà realizzata nel rispetto dell’ambiente e della massima efficienza energetica” ha aggiunto. Il nuovo distaccamento si svilupperà su una superficie di tre mila metri quadrati, il corpo principale della struttura ne occuperà 750. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3 milioni e 410 mila euro.