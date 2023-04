Todi, nuova caserma dei pompieri: al via lavori per 3,4 milioni di euro

TODI – Finalmente, ci siamo. – Nuova sede per il distaccamento dei vigili del fuoco di Todi, che ha competenza anche sul territorio dei comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana e Monte Castello di Vibio. Il 26 aprile sarà posta la prima pietra di un progetto atteso oltre 40 anni. L’area individuata per la sede della caserma è in località Crocefisso, in prossimità del bivio che immette alla superstrada E45. Ha una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati e il corpo principale, l’edificio destinato ai vigili del fuoco, ne occuperà 750, comprensiva della parte logistica e dell’autorimessa per i mezzi di soccorso. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 3 milioni e 400 mila euro. La conclusione è prevista entro 15 mesi dall’avvio del cantiere. L’edificio sarà dotato di diversi impianti che permetteranno di coprire il 98,3% del fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. “Siamo di fronte ad una realizzazione di portata storica per la città e per la media valle del Tevere, che consolida il ruolo di Todi quale polo di riferimento territoriale a livello di servizi”, ha detto il sindaco Antonino Ruggiano.