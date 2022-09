Todi, minaccia di morte l’anziana madre con un coltello: scattano le manette

TODI – Ha minacciato di morte l’anziana madre con un coltello costringendola a fuggire di casa. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel comprensorio di Todi e a richiedere l’intervento è stata la stessa donna, trovata poco dopo dalle autorità piuttosto impaurita a causa del comportamento sempre più violento del figlio. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo avrebbe ripetutamente maltrattato la mamma anziana, arrivando in un caso a picchiarla, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari, che l’hanno poi dimessa con una prognosi di dieci giorni, e in un altro colpendola al volto con un pugno. Frequenti anche le minacce, comprese quelle di morte, e le aggressioni verbali. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere, mentre mercoledì è comparso davanti al gip che ha convalidato l’arresto, concedendogli la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinare la mamma.