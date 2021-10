Todi, litiga col vicino e lo minaccia con un coltello: 34enne denunciato

TODI – I carabinieri hanno denunciato un 34enne domiciliato nel comune umbro che, lunedì pomeriggio, avrebbe aggredito verbalmente il vicino per cause che sono in corso d’accertamento da parte dei militari e ha poi estratto un coltello minacciandolo. A chiedere l’intervento della pattuglia sono stati altri vicini. La lama è stata sequestrata e il giovane denunciato alla Procura di Spoleto.

Altro arresto

Nel weekend scorso, poi, è stato anche arrestato un 33enne residente in provincia di Foggia. L’uomo, fermato vicino a un’attività commerciale dai carabinieri di Collazzone, non aveva con sé documenti di identità e agli uomini dell’Arma ha fornito un nominativo falso, come accertato poco dopo quando è stato portato in caserma per approfondire il controllo. Qui è anche emerso che il 33enne era gravato da un divieto di dimora in provincia di Perugia, che aveva quindi violato. A suo carico è scattata la denuncia.