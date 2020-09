Todi, le foto di Gorgoni e le ‘carte’ di Genn insieme in mostra alla Space Mater 

Il mezzo Per la prima volta a Todi anche le opere di Nancy Genn, poliedrica artista californiana, con una produzione che si dispiega fin dai primi anni Cinquanta tra disegno, pittura, collage e incisione. Mezzo privilegiato dell’artista rimane tuttavia la carta nelle sue molteplici espressioni. Come afferma Francesca Valente, curatrice della mostra: “La trama delle opere esposte alla Mater suggerisce la fisicità della tessitura, come pure la magia più rarefatta della pittura.

Esperienza Nell’impianto astratto delle opera, nell’utilizzo di linee e colori, l’artista fonde l’esperienza di pittrice e scultrice in una sintesi unica nel suo genere”. Marta Angeli Coarelli, giovane imprenditrice culturale, direttrice della Space Mater che ha avuto la fortuna di conoscere Gorgoni poco tempo prima della sua scomparsa, ne sottolinea la natura di artista eccezionale e dichiara: “È un enorme onore poter ospitare alcuni dei suoi lavori alla Space Mater nell’ambito del Festival della Arti”. Si prepara inoltre ad accogliere le opere di Genn: “Sono profondamente innamorata dei suoi lavori, che avremmo dovuto ospitare già nel giugno scorso in una mostra poi rinviata a causa del Covid-19, ma che ora arrivano finalmente in Umbria per la prima volta”.