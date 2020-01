Todi, ladri fanno saltare in aria il bancomat e poi fuggono

TODI – Nella notte tra sabato e domenica a Massa Martana una bandata di malviventi ha fatto saltare per aria un bancomat della Casse dell’Umbria-Banca Intesa: i ladri però non sono riusciti a portare via la cassaforte. Sono dovuti fuggire perché è scattato il sistema di allarme dell’istituto di credito che ha fatto giungere immediatamente sul posto i carabinieri della Compagnia di Todi. L’esplosione innescata dalla banda ha provocato danni alla vetrata della banca. Le indagini dei carabinieri sono in corso, ma dovranno essere acquisite le registrazioni di altre telecamere presenti nella zona, perché quelle della banca sono state oscurate dai ladri.