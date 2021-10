Todi, i carabinieri chiudono locale da ballo abusivo

TODI – I carabinieri hanno messo i sigilli a una balera di Todi e denunciato la titolare, una 70enne, ritenuta responsabile di aver avviato abusivamente un’attività di pubblico spettacolo. L’esercizio commerciale di dancing è stato sottoposto a sequestro preventivo. Ad agosto, durante i controlli per il Covid, i militari del Radiomobile si sono accorti che in quel locale veniva esercitata l’attività di pubblico spettacolo con somministrazione agli avventori di alimenti e bevande, nonostante fosse privo delle necessarie autorizzazioni. La balera è stata chiusa per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia.