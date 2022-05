TODI – In attesa del programma completo di Todi Festival, che verrà presentato a fine giugno, prosegue la tradizione di affidare la chiusura dell’evento a grandi interpreti della canzone italiana. Dopo Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Max Gazzè e Loredana Bertè sarà infatti Patty Pravo la protagonista della serata finale del Festival che si terrà a Todi dal 27 agosto al 4 settembre. Prodotto da Antonio Colombi per Colorsound e Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci, la tappa tuderte del tour ‘Minaccia Bionda’ è uno spettacolo esclusivo in cui Patty Pravo si racconterà fra musica e parole.