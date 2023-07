Todi, dieci film in concorso all’Umbria cinema festival: ecco tutte le novità

Racconto particolare

Nel panorama degli appuntamenti italiani dedicati al cinema, “Umbria cinema” si differenzia – è stato detto – per essere rivolto esclusivamente al cinema italiano, raccontandolo fuori e dentro lo schermo. Dieci i film italiani in concorso questo anno e alcune anteprime di film e docufilm. Tra gli ospiti Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giacomo Ferrara, Stefano Fresi, Giulio Base. Insieme a loro la star internazionale Matt Dillon, e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia. “In questo momento – ha detto Genovese – portare il cinema tra la gente è estremamente importante. Avvicinare il pubblico a chi racconta storie è un modo di fare cultura e conoscenza della nostra cinematografia. Conoscere e incontrare i protagonisti del nostro cinema permette di far capire quanto lavoro e quanta passione c’è dietro ogni singolo film, ed è sicuramente uno dei modi per riavvicinare pubblico alla sala”. Dieci film in concorso all’Umbria cinema festival.