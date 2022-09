Todi, cavallo muore nell’incendio di un fienile: distrutti due mezzi agricoli

TODI – Un cavallo che purtroppo è morto a causa delle fiamme e un altro che è rimasto ferito. Questo il bilancio dell’incendio divampato la notte tra mercoledì e giovedì a Fratta Todina, dove ha preso fuoco un fienile per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità. Le fiamme hanno anche distrutto la stalla destinata a tre cavalli, ma uno soltanto è stato messo in salvo dalle fiamme, mentre un altro è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Nulla da fare, invece, per il terzo animale che si trovava nei box. Nell’incendio del fienile sono andati distrutti anche due mezzi agricoli.