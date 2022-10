TODI – Ennesima tragedia sulla strada. Lunedì mattina un uomo di 54 anni è morto sulla strada provinciale 379 nel territorio comunale di Todi. La vittima viaggiava da sola al volante di un’auto quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un albero. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Fortunatamente nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente stradale.