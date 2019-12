Todi, ancora una tragedia sulla strada: muore a 78 anni dopo uno scontro

TODI – Ancora una tragedia sulle strade della regione. Nella serata di giovedì un uomo di 78nanni è morto a Todi, località Piagge, in seguito a uno scontro fra due auto avvenuto in località via delle Piagge. Vani i soccorsi, l’uomo sarebbe morto sul colpo. E’ rimasto, invece, ferito l’occupante dell’altra autovettura, trasportato immediatamente al Pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche Vigili del fuoco, 118 e polizia municipale.