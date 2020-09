Tirreno-Adriatico, Umbria in festa, folla a Terni e Cascia. Dal palco ringraziamenti “alle Marche” (VIDEO E GALLERY)

Emozioni e folla a Terni, in piazza della Repubblica per la partenza della quarta tappa della Tirreno-Adriatico, la storica Corsa dei Due Mari che più volte in passato ha attraversato la città ma che stavolta la vede come punto di partenza di una tappa di 190 chilometri che arriva a Cascia attraversando l’Umbria. Passerella in piazza, poi i corridori sono partiti al chilometro zero per il via lanciato sulla strada Flaminia, all’altezza di Ponte San Lorenzo.

A Terni è partito con la maglia di leader il canadese Micheal Woods della EF, ma la vera ovazione è stata ovviamente per Vincenzo Nibali portacolori azzurro diciassettesimo attualmente e terzo degli azzurri dietro a Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step), settimo a 30″ e Andrea Vendrame (dodicesimo). Presenti tutte le istituzioni: fra gli altri il sindaco Leonardo Latini, quello di Stroncone Giuseppe Malvetani, il vicesindaco di Terni Andrea Giuli.

Anche Cascia è in trepidante attesa per l’arrivo della corsa, previsto nel pomeriggio. C’è da dire una nota curiosa: la tappa è interamente in Umbria, a parte due passaggi di confine a Visso e Castelsantangelo sul Nera. Dal palco, i ringraziamenti sono arrivati alla Regione Marche, come partner istituzionale. Errore, dimenticanza di citare l’Umbria o davvero la corsa è passata dalla regione senza che Palazzo Cesaroni si sia esposto? Sarebbe interessante saperlo.

