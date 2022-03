Tirreno-Adriatico, la corsa dei Due Mari fa tappa a Terni dopo 10 anni

TERNI -L’Umbria sarà protagonista ancora una volta della Tirreno-Adriatico. La terza e quarta tappa vedranno infatti protagonisti il 9 e 10 marzo Terni ed alcune zone dell’Umbria.

Il percorso

Nel dettaglio, la terza tappa arriverà in centro a Terni da Murlo, in Toscana dopo 170 chilometri.Si entrerà in Umbria da Po’Bandino, frazione di Città della Pieve, per poi passare a Ponticelli, sempre nel pievese ed attraversare l’orvietano e l’amerino:Fabro, Ficulle, Orvieto Scalo, Baschi, Guardea, Lugnano, Amelia, Narni Scalo e Terni, dove l’arrivo è previsto fra le 17 e le 17.20. Traguardo volante ad Amelia, Gran Premio della Montagna a La Foce, nel senese.

Il giorno dopo partenza dalla Cascata delle Marmore ed arrivo a Bellante, in provincia di Chieti, dopo 202 chilometri. L’Umbria sarà interessata ad inizio tappa con Fontechiaruccia, frazione di Montefranco, Arrone e la sua forca, prima di entrare in provincia di Rieti.

L’assessore Proietti

“Stiamo facendo tutto il possibile per promuovere il nostro territorio anche con lo sport e su questo dobbiamo ringraziare la Fondazione Carit che sostiene con i suoi finanziamenti iniziative come l’arrivo della terza tappa e la partenza della quarta tappa della 57esima edizione della Tirreno-Adriatico”, ha detto nella conferenza stampa l’assessore allo sport ed al turismo Elena Proietti. “Rispetto all’anno scorso, quando abbiamo ospitato una partenza della Tirreno-Adriatico – ha detto – quest’anno abbiamo di fatto raddoppiato, con un arrivo in centro e una partenza molto spettacolare dal piazzale della Cascata delle Marmore. Una tappa in arrivo e una in partenza significa raddoppiare la visibilità di Terni e del suo territorio (saranno circa 150 i chilometri percorsi dalla Tirreno-Adriatico nel territorio provinciale), ma anche le questioni organizzative. Per questo chiedo ai cittadini un po’ di pazienza e di collaborazione per un evento che ha già fatto registrare un boom di prenotazioni negli alberghi e che porterà molti appassionati lungo le strade: nelle prossime ore forniremo informazioni dettagliate sui tempi e sulle strade dove passerà la corsa”.