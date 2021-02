Tirreno-Adriatico ancora made in Umbria: coinvolte terza e quarta tappa

ROMA – La Tirreno-Adriatico, classica del ciclismo nota come ‘Corsa dei due mari’, passerà di nuovo dall’Umbria. E’ stato ufficializzato infatti il percorso della cinquantaseiesima edizione ed ancora una volta la regione sarà protagonista. Si parte il 10 marzo da Camaiore, mentre l’arrivo in Umbria è per il 12 marzo, quando a Gualdo Tadino giungerà la terza tappa con partenza a Monticiano, di 189 chilometri. Prima di concludersi a Gualdo, la tappa toccherà Niccone, Umbertide, Mocaiana, Gubbio, Branca e Osteria del Gatto.

Il giorno dopo tappa che partirà da Terni con arrivo in Abruzzo ai Prati di Tivo, nota località sciistica sul Gran Sasso. Lungo i 148 chilometri, sarà interessata anche la forca di Arrone insieme a Piediliuco, prima dell’ingresso nel Lazio alla Madonna della Luce, nel comune di Labro.