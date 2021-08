Tim Cup, il Perugia supera il preliminare col Sudtirol (1-0): ora sfida al Genoa

PERUGIA-SUDTIROL 1-0 (0-0)

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola, Angella (26′ st Curado), Carretta (33′ st Bianchimano), Burrai, Murano (26′ st Melchiorri), Dell’Orco, Vanbaleghem, Falzerano (33′ st Righetti), Kouan (26′ st Gyabuaa), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Sounas, Sounas, Manneh, Angori, Corradini. All. Alvini

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Fabri, Curto, Malomo, Odogwu (26′ st Candellone), Fink (26′ st Moscati), Karic (26′ st Casiraghi), Rover (11′ st Voltan), Tait, De Col, Beccaro (39′ st Gatto). A disp.: Theiner (GK), Meli, Vinetot, Zaro. All. Javorcic

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Domenico Fontemurato di Roma 2 – Giuseppe Di Giacinto di Teramo) IV° ufficiale: Federico Fontani di Siena

RETI: 2′ st Carretta

NOTE: giornata calda. Presenti 1100 spettatori. Ammonito Tait, Fink, Angella

PERUGIA – Il Grifo vince e convince nella prima partita ufficiale della stagione. Bella prova corale degli uomini di mister Alvini che domenica sera nel turno preliminare di Coppa Italia battono di misura il Sudtirol. Il successo è arrivato grazie alla realizzazione di Carretta al 2′ della ripresa. Il Perugia va quindi avanti in Tim Cup e la prossima sfidante sarà il Genoa. Venerdì si torna in campo a Marassi per la sfida tra Grifoni.

Primo tempo Parte bene il Perugia con due occasioni nelle prime battute dell’incontro. Carretta suggerisce a Murano ma ci mette lo zampino un difensore ospite. Al 4′ Burrai prova a servire Lisi in area e anche in questo caso il reparto difensivo bolzanino dice no. Al 9′ Murano viene bloccato dalla difesa tirolese in area. All’11’ Carretta va al tiro sparando in alto sopra la porta rivale. Al 23′ il gioco viene sospeso per consentire alle formazioni di ristorarsi. Al 30′ Falzerano fa partire un traversone che viene parato da Poluzzi. L’estremo difensore ospite al 32′ devia in angolo un lancio pericoloso di Murano. Al 40′ su un tiro dalla bandierina Angella cerca l’incornata che non arriva. Subito dopo è Murano a provarci di testa mandando a lato di un soffio la palla. Al 42′ il Sudtirol si fa notare con Tait che manda altissima sopra la testa di Chichizola una conclusione. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Secondo tempo In avvio della ripresa il Grifo mette il naso in avanti. Al 2′ Carretta sfrutta alla perfezione un cross, colpisce di testa e sorprende l’estremo della squadra ospite siglando l’1-0. Il Sudtirol prova a reagire ma sono i biancorossi ad andare vicini al raddoppio al 14′: Murano colpisce dal limite spedendo la sfera a lato. Gli ospiti tornano a farsi sotto al 16′ con Odowgu che da dentro l’area calcia spedendo il pallone a destra della porta perugina. Al 20′ e 23′ prima Burrai poi Murano cercano la via del gol senza trovare gli sbocchi giusti. Nei minuti successivi non si registrano scossoni e il Perugia può festeggiare la vittoria nella prima gara ufficiale della stagione. Il 13 si torna in campo contro il Genoa per continuare il cammino.