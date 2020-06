“Ti uccido famiglia e nipotina”: minacce via social a Martina Nasoni

TERNI – Minacce sui social, ripetute, di uccidere i suoi familiari. Difficile capire se si tratti di qualche mitomane o se c’è un reale pericolo, di certo Martina Nasoni non ne può più. La ventunenne ternana, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha annunciato di essere andata a sporgere denuncia dopo quello che sembra essere solo l’ultimo dei messaggi minacciosi: “La finisci? Uccido la tua famiglia e la tua nipotina”.

L’appello. “Ora sono arrivata al limite – scrive nelle sue storie di Instagram, dove mostra anche il messaggio minaccioso – So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia. Di solito non dò molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate e anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo e la situazione inizia a starci un po’ antipatica”.