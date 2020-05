Thyssenkrupp si riorganizza, Ast ad un passo dalla cessione: diverse offerte internazionali sul piatto

FRANCOFORTE/DUSSELDORF/BERLINO – Thyssenkrupp sta esplorando diverse opzioni strategiche per la sua divisione della difesa, che vanno da un’integrazione con le attività di Fincantieri alla creazione di un campione nazionale con altri gruppi tedeschi del settore, secondo una fonte vicina alla situazione. Lo riferisce in una nota l’agenzia Reuters, secondo la quale icolloqui puntano a creare economie di scala per la controllata Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), che costruisce sottomarini e navi di superficie e opera in un settore altamente frammentato e condizionato dalle decisioni politiche.

A questo proposito Thyssenkrupp sta discutendo con Fincantieri la possibilità di creare una joint venture da 3,4 miliardi di ricavi, secondo la fonte.In questo scenario Fincantieri apporterebbe le sue attività della difesa, che secondo la fonte ha fruttato 1,6 miliardi di euro di fatturato nel 2019. No comment da Thyssenkrupp e per adesso anche da Fincantieri ma un portavoce ha spiegato che “per Fincantieri resta auspicabile il consolidamento dell’industria europea della difesa e il programma comune con i tedeschi per la costruzione di sommergibili costituisce un’occasione concreta per parlare di futuri scenari di consolidamento”.

Thyssenkrupp è anche in colloqui preliminari per fondere TKMS con le più piccola rivali tedesche Luerssen e German Naval Yards (GNYK) per creare un campione nazionale che consenta di mantenere la tecnologia nel paese e salvaguardare i posti di lavoro, ha aggiunto la fonte. Un’opzione allo studio è che Luerssen acquisti una quota appena sopra il 50% di GNYK in una prima fase, con il coinvolgimento di Thyssenkrupp in una seconda fas. Secondo il quotidiano economico Handelsblatt, che cita sempre Reuters ci sarebbero trattative anche con la svedese SSAB e il cinese Baoshan Iron & Steel (Baosteel), entrambe interessati alla maggior parte dell’unità siderurgica della società tedesca.

Perdite. Secondo la Reuters i colloqui rientrano ell’ambito di un piano di rinnovamento della strategia, e fanno seguito alla perdita di 372 milioni di euro che Thyssenkrupp Steel Europe ha registrato nella prima metà dell’anno fiscale. Il consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp, in un vertice in agenda oggi, dovrebbe anche discutere la vendita di Plant Technology, la divisione dedicata alla costruzione di impianti chimici, fertilizzanti e altri impianti industriali.

Le offerte indicative sono state presentate il mese scorso ma erano basate su un business model antecedente alla diffusione della pandemia da coronavirus che ha effettivamente messo in pausa il processo, secondo quanto riferito da una seconda fonte. “Questo andrà avanti solo se l’impatto del coronavirus sarà chiaro e gli offerenti saranno in grado di ricalcolare i loro prezzi richiesti”, ha detto la fonte, aggiungendo che sarebbero coinvolte anche la danese FLSmidth, l’italiana Maire Tecnimont e la statunitense Fluor

Ast. Questa situazione potrebbe accelerare la cessione di Thyssenkrupp, un processo iniziato l’anno scorso in cui il gruppo ha inserito in sostanza la maggior parte delle sue divisioni, tra cui componenti auto, navi da guerra e costruzione di impianti sul blocco. Il settore acciaio, era stato riconfermato come strategico dopo la cessione di Elevators seguita alla mancata joint venture con Tata Steel.

In una nota, l’ufficio stampa di Ast conferma: ” La necessità di ridefinire la strategia del gruppo, come annunciato dal nuovo amministratore delegato Martina Merz, e le grandi sfide attuali imposte dal Crovid 19 che stanno minando i mercati globali, compreso quello dell’acciaio, hanno portato thyssenkrupp ad avviare un percorso di profonda rifocalizzazione del proprio “core business” ed una conseguente riorganizzazione interna, che comporterà la ricerca di soluzioni nuove e più solide al di fuori di tk o in partnership, per diverse società del gruppo ed impianti di produzione in diversi paesi, tra cui Acciai Speciali Terni. La nuova strategia prevede l’individuazione delle soluzioni migliori per ogni singola azienda, tra cui Ast, poiché thyssenkrupp ritiene che al di fuori del proprio perimetro potrebbero esserci opzioni migliori, in grado di rilanciare queste diverse attività. Tutte le opzioni saranno valutate con la massima attenzione, avendo come obiettivo quello di garantire lo sviluppo e la crescita. Per quanto riguarda Acciai Speciali Terni, siamo certi che i continui miglioramenti e la rinnovata competitività che hanno caratterizzato gli ultimi anni continueranno ad essere l’elemento distintivo del nostro impegno per gli anni a venire”

Burelli. In una conference call con i sindacati, l’ad Massimilia Burelli, conferma a sua volta: “Thyssenkrupp ha deciso di avviare una nuova focalizzazione del proprio business, con la conseguente riorganizzazione interna, avviando al tempo stesso la ricerca di nuove soluzioni al di fuori di tk o in partnership, per diverse società del gruppo, tra cui Acciai Speciali Terni. La complicata situazione del mercato mondiale dell’acciaio, si è ulteriormente acutizzata con l’emergenza sanitaria e possiamo riassumerla in pochi dati: calo della produzione in Europa e Nord America pari al 30%, mentre in Italia la riduzione supera il 40 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una crisi economica per buona parte determinata da una pandemia senza precedenti, che i più qualificati economisti mondiali considerano peggiore di quella del 1929, passata alla storia come “la grande crisi”.Per quanto riguarda Ast, al momento abbiamo una sola certezza: verranno valutate tutte le opzioni capaci di garantire crescita e sviluppo a un’Azienda come la nostra, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere competitiva sul mercato e in grado di migliorarsi costantemente, anno dopo anno. Io, lavorando a contatto con voi, ho potuto apprezzare anche altro: lo spirito di squadra, la volontà di saper essere uniti e solidali, anche nei momenti difficili come quelli vissuti nelle ultime settimane. Non solo avete seguito tutte le regole comportamentali per tutelare la salute vostra e degli altri appartenenti alla comunità di Acciai Speciali Terni: lo avete fatto rivelando la capacità di essere un corpo unico che mira all’obiettivo con impegno e dedizione.

