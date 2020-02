Thyssen vende la sezione Elevators, Ast ora spera in un futuro con meno difficoltà

TERNI – Una operazione che potrebbe segnare un punto importante per il futuro dell’Ast. Thyssenkrupp ha infatti venduto la divisione Elevator, quella che produce ascensori. L’acquirente, per 17,2 miliardi di euro è un consorzio di offerenti formato da Advent, Cinven e RAG foundation. Ceo del gruppo Martina Merz ha dichiarato: “Con la vendita di Elevator, Thyssenkrupp può riprendere velocità. Ridurremo il debito della società per quanto è necessario e allo stesso tempo investiremo quanto è ragionevole nel suo ulteriore sviluppo». A darne notizia le agenzie di stampa internazionale. La decisione del Cda sarebbe stata approvata giovedì sera dal consiglio di vigilanza di Thyssenkrupp AG. Firmato l’accordo di acquisto, la chiusura della transazione è prevista entro la fine dell’anno fiscale in corso”.

Buona notizia La buona notizia, al netto del fatto che il nuovo gruppo garantirà il mantenimento dei livelli occupazionali, sta nel fatto che proprio recentemente Thyssen aveva spiegato come la vendita del settore Elevators avrebbe portato ossigeno al settore Materials, del quale fa parte anche Ast.”Non siamo lieti di separarci dai nostri dipendenti e dal settore degli ascensori – ha detto ancora Merz -. Tuttavia, oggi è una buona giornata per tutti i soggetti coinvolti. Con questo passaggio, apriamo prospettive reali per il futuro: per il business degli ascensori come società indipendente e, con la solidità finanziaria che abbiamo guadagnato, anche per tutte le altre aree di Thyssenkrupp”